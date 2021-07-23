أعضاء من البرلمان يعلنون إنشاء تكتل لدعم الانتخابات القادمة

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن إنشاء تكتل تحت مسمى تكتل الوحدة الوطنية النيابي دعما للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، وإنهاء حالة الانقسام وصولا إلى الانتخابات العامة في ال24 من ديسمبر المقبل.
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قناة ليبيا
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