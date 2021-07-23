غرق ناقلة نفط متروكة في خليج عدن

غرقت ناقلة نفط متروكة في خليج عدن في البحر الأحمر، مخلفة بقعة نفطية على طول الساحل، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، إنه تم إبلاغ السلطات الأسبوع الفائت بخطر غرق الناقلة «ديا» المليئة بالمياه، حسب وكالة «فرانس برس».

من جهته، أوضح مسؤول في ميناء عدن، أن الأضرار تمتد على طول نحو 20 كيلومترا، وذلك ردا على سؤال حول الحادث الذي وقع قبل نحو أسبوع، دون الإشارة إليه عند وقوعه.

ولاحظ مراسل للوكالة الفرنسية، أمس الخميس، وجود بقعة نفطية على طول الساحل، كما نقلت «سبأ» عن تقرير أولي للحكومة أن الأضرار تمتد حتى محمية الحسوة.

وأورد المسؤول في الميناء أن هذه الناقلة موجودة منذ العام 2014 في ميناء البريقة، وكان تحوي مادة «الديزل»، وإضافة اليها، نحو عشر سفن متهالكة موجودة في موانئ عدن بحسب المصدر نفسه.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا