مساعد وزير الخارجية الأمريكي: من الضروري إجراء الانتخابات لتلبية مطالب الليبيين في حكومة منتخبة تمثل كل السكان

أوضح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة جوي هود، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة واثقة من إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر ديسمبر المقبل وفق خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن.

هود، وفي لقاء أجراه مع قناة سكاي نيوز عربية،أشار إلى أنه من الضروري إجراء الانتخابات لتلبية مطالب الليبيين في حكومة منتخبة تمثل كل السكان، وتكون قادرة على توحيد الجيش وحماية كل الحدود، مضيفاً: “اجتمع المسؤولون بالولايات المتحدة في مؤتمر برلين وفي الأمم المتحدة مع أطراف عديدة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها”.

وتابع: “المباحثات لخروج القوات الأجنبية من ليبيا مازالت مستمرة، ولجميع يدرك أن الشعب الليبي يريد استعادة سيادة بلاده، وذلك بخروج كل المرتزقة أو المقاتلين بالوكالة ـ بغض النظر عن التسمية، وحتى المساعدة الخارجية للقوات الليبية يجب أن تتوقف أيضا”.

وأضاف: “خروج القوات الأجنبية سيمكّن الليبيين من تحديد مصيرهم، والمجتمعَ الدولي من مساعدتهم في إعادة بناء بلدهم”.

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