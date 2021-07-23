«الأرصاد الجوية» تعلن توقعات الطقس خلال اليومين المقبلين

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، النشرة الجوية المنتظرة خلال اليومين المقبلين، مؤكدا أن درجات الحرارة ستكون أكثر اعتدالا على الشمال الشرقي من الغربي غدا السبت.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن الشمال الغربي سيشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة بداية من الأحد، غير أن الارتفاع سيكون نسبيا مقارنة بالأيام الماضية.

– الأرصاد: أجواء معتدلة شمالا.. ومرتفعة نسبيا غربا بداية من الأحد

ولفت إلى أن الجنوب ما زال يشهد أجواء صيفية، وتتراوح درجات الحرارة بين 36 و40 درجة مئوية..

وفي وقت سابق من اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تبقى الأجواء معتدلة على غالب مناطق شمال ليبيا، اليوم الجمعة وغدا السبت.

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