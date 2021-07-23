بلدية سرت: نواجه نقصا حادًّا في البنزين وغاز الطهي والاحتياجات الطبية الضرورية والأدوية بالمرافق الصحية

أوضح الناطق باسم مجلس سرت البلدي محمد الأميل، اليوم الجمعة، أن بلدية سرت تواجه نقصا حادًّا في البنزين بمحطاتها المختلفة (أكثر من 21 محطة)، وهو ما أربك المواطنين خلال عيد الأضحى، وكميات الوقود التي تصل إلى سرت غير كافية لاحتياجات سكانها، إذ تبلغ 3 و4 شاحنات فحسب، في حين كانت سابقا تتجاوز 10 شاحنات”.

الأميل، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “سعر الوقود بالسوق السوداء 20 لترا بـ 35 دينارا وأكثر، والبلدية تواجه نقصا في غاز الطهي أيضا، ويبلغ سعر الأسطوانة في السوق السوداء 70 دينارا، وتوصلت مراقبة اقتصاد سرت لاتفاق لتسير شاحنات غاز كل خميس، تحمل 2490 أسطوانة، تُباع بـ 10 دنانير عبر الجمعيات الاستهلاكية”.

وتابع: “تعاني سرت أيضا نقصَ الاحتياجات الطبية الضرورية والأدوية بالمرافق الصحية وارتفاع أسعارها بالقطاع الخاص، وسعة مركز العزل بالمدينة 10 أسرّة فحسب، ولا توجد به إمكانيات طبية كافية، كما لا توجد مراكز للفلترة، ولم تُفعَّل الصيدلية المركزية بعدُ، ويوجد بمركز العزل 6 مصابين، حالة بعضها حرجة، مع نقص مشغلات مختبر تحليل كورونا بسرت”.

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