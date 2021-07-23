شوبار: ليبيا أضحت دولة محتلة

صرح المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار لقناة الحرة الأمريكية، إن فشل مجلس النواب في إقرار قانون الميزانية إلى الخلافات الحادة بين الكتل داخل المجلس “نظرا للتدخلات الأجنبية الواسعة والتي تمتد جذورها إلى التواجد الأجنبي في شكل مرتزقة وقوات”.

ويعتبر شوبار، في حديث لبرنامج “أصوات مغاربية”، أن هذا التدخل الأجنبي لا يهدد الأمن القومي لليبيا فقط، وإنما أيضا المنطقة برمتها، مشيرا إلى أن “ليبيا أضحت دولة محتلة”، وفق تعبيره.

ويضيف شوبار أنه “في ظل تلك الخلافات بين كثير من أعضاء مجلس النواب الذين تقودهم الرغبة للحصول على مكاسب شخصية أو تنفيذ أجندة خارجية، لا يمكن إقرار قانون الميزانية المقترح الذي عليه كثير من الملاحظات وفقا لتصريحات عدة من أعضاء مجلس النواب”.

ويورد شوبار أن من هذه الملاحظات “حجم الميزانية مقارنة بالزمن المتبقي للحكومة، وعدم وجود أجهزة رقابية قوية تراقب عملية صرف الميزانية”، مشيرا إلى أن تأخر إقرارها سيؤثر على عمل الحكومة التي “فشلت في توفير ظروف معيشية وخدمات جيدة سواء الكهرباء والأمن والدواء والسيولة النقدية ومجابهة فيروس كورونا”، على حد تعبيره.