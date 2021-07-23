النجار: كل المؤشرات تدل على أن البلاد تواجه السلالة الهندية

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، أن كل المؤشرات بما فيها إصابة متوسطي العمر تدل على أن البلاد تواجه السلالة الهندية.

وأضاف النجار في تصريحات لصحيفة المرصد الليبية، أن نسبة العدوى في السلالة الهندية أسرع من الأولى بنسبة مئتين وخمسة وعشرين بالمئة، والجائحة تنتشر بشكل كبير.

مشيرا إلى أن الوضع لا يزال تحت السيطرة لو تحركت وزارة الصحة والحكومة فورا، ووفرت احتياجات مراكز العزل التي قال إنها تعمل بطاقتها القصوى، وأن ما بين اثنين ونصف بالمئة إلى 5% من المصابين يدخلون العزل.

هذا وأكد النجار وجود تقصير في فرض إجراءات الغلق ومنع التجمعات.

وحول اللقاحات الواصلة إلى ليبيا، أوضح النجار أن المعني بتوريد التطعيمات هو مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

مشيرا إلى وصول 500 ألف جرعة أولى من لقاح سبوتنيك في، ذي الجرعتين بدلا من سبوتنيك لايت، ذي الجرعة الواحدة الذي كان من المتوقع وصوله.

كما أوضح النجار أن تأخر الجرعة الثانية من كل اللقاحات لا يعني ضياع مفعول الجرعة الأولى لمن تلقاها.

كاشفا عن إطلاق المركز غدا حملة تطعيم استثنائية ميدانية في 6 بلديات بطرابلس الكبرى كونها أصبحت منطقة ساخنة.

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