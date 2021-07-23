تسجيل 2171 إصابة و 616 حالة شفاء

تسجيل 2171 إصابة و 616 حالة شفاءأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2171 إصابة بكورونا أمس، بنسبة حالات موجبة بلغت حوالي 43%، كما سجلت ليبيا أمس 616 حالة شفاء، و22 حالة وفاة.
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قناة ليبيا
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