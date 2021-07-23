«كورونا» يخطف أديب ليبيا الكبير «سيد الأسئلة» يوسف الشريف

رحل اليوم الجمعة الأديب الليبي الكبير، يوسف الشريف عن عمر ناهز الـ83، متأثرا بإصابته بفيروس كوفيد19 (كورونا) الذي لم يمهله طويلا.

ولد الراحل يوسف الشريف في بلدة «ودان» وسط ليبيا، وهاجر إلى طرابلس مع عائلته بعد عامين من ولادته ليستقر فيها حتى ساعة رحيله، ويعد من أبرز أدباء ليبيا، وكتابها وإعلامييها، وتخصص في أدب الأطفال، وعرف بدفاعة الشدي، عن حقوق الطفل، وكان ينادي بإنشاء كلية جامعية لإعداد المربين، والمتخصصين في علوم النفس والتربية لرياض الأطفال، فألف عديد القصص والموسوعات المتعلقة بعالم الطفل، منذ العام 1974، وأنشأ مكتبة للأطفال، تنشر ثقافة الطفل، تقدم الكتب للأطفال مجانا.

الأديب الراحل يوسف الشريف شغوف بطرح الأسئلة في معظم مقالاته وأعماله البحثية، ويؤمن بأن الأسئلة هي مفتاح المعرفة، إلى حد أن جعلها تتصدر غلاف كتابه «الخلاصة» الذي ضمّن فيه سيرته، بل ويستحضرها في متن الكتاب السيرة، أو شبه السيرة، التي يصفها في مفتتح الكتاب بأنها «خلاصة أسئلتي وأفكاري».

ويعتبر يوسف الشريف من رواد كتاب القصة القصيرة في ليبيا، وكتب أولى قصصه أواخر العام 1959، وصدرت له أربع مجموعات قصصية، أبرزها مجموعة «الجدار» التي حملت إسم أول قصة كتبها في العام، وفازت حينها بجائزة الفنون والآداب الليبية، وله أعمالا المسرحية، وألف الكتب المدرسية، وفي مجال الإعلام شغل مراكز قيادية في السلّم الوظيفي، من مدير للإذاعة العام 1969 إلى وزير للإعلام العام 2013، وكتب في معظم المطبوعات الصحفية، وترأس تحرير بعضها، وأسس بعد فبراير 2011 جريدة «الليبي اليوم». التي كان ينفق عليها من جيبه الخاص قبل أن تتوقف عن الصدور، وأعد برامج مختلفة للراديو والتلفزيون، وفي العام 2018 قدم مكتبته الخاصة هدية لجامعة بنغازي.

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وللراحل يوسف الشريف مساهمات مهمة في مجال التعليم، ويقول عن نفسه في سياق سيرته، أنه يعتز كثيرا بأنه من الجيل الذي وضع حجر الأساس للعملية التعليمية في جنوب البلاد تحت مسمى مدرس مؤقت سنة 1956، عندما واجهت الدولة خلال السنوات الأولى من استقلالها صعوبة في توفير المعلمين المؤهلين للتعليم في المراحل التعليمية الأساسية، خاصة في المناطق البعيدة عن العاصمة والكثافة السكانية، فاستعانت بتلاميذ السنوات المتقدمة من المرحلة الثانوية في طرابلس لتعيينهم مدرسين مؤقتين في قري الجنوب وواحاته وكان هو من بينهم، حيث قطع دراسته الثانوية وأمضى العام الدراسي 56/57 معلما بمدرسة ونزريك وهي من قرى منطقة الشاطئ بفزان،عن تجربته هناك أصدر كتابه» الأيام الجنوبية».

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