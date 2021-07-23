الصحة تطلب من مصابي كورونا بمصراتة التواصل مع فرق جهاز الإسعاف

نظرا للحالة الصحية الطارئة التي تمر بها مدينة مصراتة، وبناء على توجيهات وزير الصحة، طلبت وزارة الصحة في منشور لها من جميع مواطني مدينة مصراتة المصابين بفيروس كورونا، والمتواجدين في منازلهم، ويحتاجون للرعاية الصحية أو لتوصيات طبية أو للنقل إلى مراكز العزل والفلترة، التواصل وبشكل مباشر مع فرق جهاز الإسعاف والطوارئ مصراتة وفريق طبيبك، على مدار الأربع وعشرين ساعة على الأرقام الظاهرة على الشاشة، بالإضافة إلى ضرورة التسجيل في العنوان البلدي الذي أطلقه جهاز إسعاف مصراتة، لتسهيل وصول الفرق إلى المنازل.

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