«الإسعاف» يخصص أرقام طوارئ للتواصل مع مصابي «كورونا» في مصراتة

خصص جهاز الإسعاف والطوارئ أرقام طوارئ لتقديم الرعاية الصحية والتوصيات الطبية للمواطنين المصابين بفيروس «كورونا» داخل مدينة مصراتة.

جاء ذلك بتوجيه من وزير الصحة علي الزناتي، نظرا للحالة الصحية الطارئة التي تشهدها المدينة وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، حسب بيان نقلته صفحة «حكومتنا»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وأشار البيان إلى أن رقمي الاتصال هما: «0915862552، و0915872552»، وسيتواصل خلالهما الجهاز مع المصابين داخل منازلهم الذين يحتاجون للرعاية أو توصيات طبية أو النقل إلى مراكز العزل.

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