وزيرة العدل تمنع المعايدات والتجمعات

منعت وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن، إقامة المعايدات والتجمعات على أن يقتصر الأمر على برقيات التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعية والهواتف لتبادل التهاني، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع ومنع تفشي وباء كورونا.

وقالت وزارة العدل، في بيانها، اليوم الجمعة، إن قرار المنع جاء نظراً لارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأضاف البيان، أن القرار جاء استنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 2021 بشأن تقرير بعض التدابير لمجابهة فيروس كورونا وإلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 179 لسنة 2021 بشأن اتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد و بناءً على كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء والذي يقضي بمنع المعايدات بعد الرجوع للعمل من عطلة العيد.

وأصدرت وزيرة العدل حليمة ابراهيم عبدالرحمن تعليماتها لكافة إدارات الوزارة والجهات التابعة لها بضرورة الالتزام بما جاء في القرارين المشار إليهما وتقسيم العمل بين الموظفين، بحيث لا تتجاوز نسبة الحضور 25 % و التأكيد على الجميع بارتداء الكمامة للموظفين و المترددين.

كما وجهت الوزيرة، بعدم إقامة المعايدات والتجمعات على أن يقتصر الأمر على برقيات التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعية والهواتف لتبادل التهاني وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.