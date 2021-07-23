مسئول إيطالي: جلسة الاستماع بالبرلمان ناقشت أزمة الأطراف الأجنبية بليبيا

أحاط رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية في ايطاليا (كوباسير)، “أدولفو أورسو” برلمان بلاده بنتائج جلسة الاستماع التي عقدت صباح أمس الخميس مع مدير وكالة المعلومات والأمن الخارجي جيوفانّي كارافيللي .

وقال أورسو ، وهو أحد اعضاء حزب إخوة إيطاليا، في تصريحات صحفية، بثتها وكالة “آكي” الإيطالية، رصدتها “الساعة24″، إنّ الاجتماع أجرى على وجه الخصوص، دراسة واسعة ومفصّلة لتطورات الوضع في ليبيا، بالإشارة الى الآجال المتوقعة لاتفاقيات السلام وتنفيذها، مع استمرار وجود أطراف أجنبية تسعى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأيضا بالإشارة إلى منطقة الساحل والقرن الأفريقي والتداعيات المحتملة على تدفقات الهجرة غير الشرعية وعلى مصادر الطاقة الإيطالية.