بالصور: الدبيبة في زيارة ميدانية لمدينة مصراتة

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، زيارة ميدانية في مدينة مصراتة.

واطلع الدبيبة، على المشاريع التي تحتاح صيانة وأخرى متوقفة منذ سنوات، وفق ما أفادت صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشرت الصحة عددا من الصور والمشاهد خلال جولة الدبيبة.

– الدبيبة يوجه بمنع «المعايدات» في الوزارات والجهات التابعة لها

والإثنين الماضي، أصدر الدبيبة، تعليمات بمنع المعايدات بعد الرجوع إلى العمل من عطلة عيد الأضحى.

وشدد الدبيبة، في خطاب موجه للوزارات والجهات التابعة لها، على ضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية المتخذة بالخصوص.

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