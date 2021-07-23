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بلدية زليتن تناقش التحديات التي تواجه مراكز العزل

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ناقشت بلدية زليتن، اليوم الجمعة، الاستعدادات ووضع الآليات للتغلب على الأزمات التي تواجه مراكز العزل والحد من انتشار وباء كورونا في البلدية.
وعقدت لجنة الأزمات والطوارئ بالبلدية، مساء الخميس اجتماعا بديوان المجلس البلدي مع عددا من مدراء المستشفيات القروية والمراكز الصحية بالبلدية وإدارة الخدمات الصحية زليتن.
وتركز الاجتماع، على ضرورة تكاثف الجهود من أجل تشغيل قسم العزل (جـ) بالغويلات وتوفير العناصر الطبية والطبية المساعدة لتشغيله.
وأكد الحاضرون، استعدادهم لدعم القسم و التواصل مع إدارته لتوفير العناصر الطبية والطبية المساعدة والتعاون في وضع آلية لتدريبهم.

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التحديات العزل بلدية زليتن كورونا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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