بلدية زليتن تناقش التحديات التي تواجه مراكز العزل

ناقشت بلدية زليتن، اليوم الجمعة، الاستعدادات ووضع الآليات للتغلب على الأزمات التي تواجه مراكز العزل والحد من انتشار وباء كورونا في البلدية.

وعقدت لجنة الأزمات والطوارئ بالبلدية، مساء الخميس اجتماعا بديوان المجلس البلدي مع عددا من مدراء المستشفيات القروية والمراكز الصحية بالبلدية وإدارة الخدمات الصحية زليتن.

وتركز الاجتماع، على ضرورة تكاثف الجهود من أجل تشغيل قسم العزل (جـ) بالغويلات وتوفير العناصر الطبية والطبية المساعدة لتشغيله.

وأكد الحاضرون، استعدادهم لدعم القسم و التواصل مع إدارته لتوفير العناصر الطبية والطبية المساعدة والتعاون في وضع آلية لتدريبهم.