أعلنت الشركة العامة للكهرباء ببنغازي فقدان الوحدة الثانية بمحطة السرير بقدرة 250 ميجاوات، بعد الكشف عنها من قبل شركة سيمنس الألمانية، وإظهار تكسير بكراسي التحميل، ليرتفع العجز إلى 500 ميجاوات بسبب عدم توفير منظومة بطاريات من إدارة الكهرباء طرابلس.

وأشارت الشركة في منشور لها إلى وجود اهتزاز في عمود توربينة الوحدة الأولى، ما يهدد بخسارة المحطة بالكامل وبقدرة 750 ميجاوات، والذي سينتج عنه طرح الأحمال لساعات طويلة.

هذا وناشدت الشركة بضرورة إيقاف تشغيل الوحدة الأولى بالمحطة فورا، وإبلاغ إدارة التحكم الجهوي الشرقية حتى يتم حل المشكلة.

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