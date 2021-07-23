الخارجية الأمريكية: خروج القوات الأجنبية سيمكّن الليبيين من تحديد مصيرهم

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة جوي هود، إن الولايات المتحدة واثقة من إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر ديسمبر المقبل وفق خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن.

وأضاف جوي هود، لقاء مع قناة سكاي نيوز عربية:” من الضروري إجراء الانتخابات لتلبية مطالب الليبيين في حكومة منتخبة تمثل كل السكان، وتكون قادرة على توحيد الجيش وحماية كل الحدود”.

وأشار إلى أن المسؤولين اجتمعوا بالولايات المتحدة في مؤتمر برلين وفي الأمم المتحدة مع أطراف عديدة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

وشدد على أن المباحثات لخروج القوات الأجنبية من ليبيا مازالت مستمرة، فالجميع يدرك أن الشعب الليبي يريد استعادة سيادة بلاده، وذلك بخروج كل المرتزقة أو المقاتلين بالوكالة ـ بغض النظر عن التسمية ـ وحتى المساعدة الخارجية للقوات الليبية يجب أن تتوقف أيضا. وأكد أن خروج القوات الأجنبية سيمكّن الليبيين من تحديد مصيرهم، والمجتمعَ الدولي من مساعدتهم في إعادة بناء بلدهم.