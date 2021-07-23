بسبب كورونا.. “التعليم التقني والفني” تعلق الدراسة بالكليات والمعاهد وتستثنى “الامتحانات”

أعلنت وزارة التعليم التعليم التقني والفني يُعلق الدراسة بالكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا والفنية المتوسطة ويُستثني من ذلك طلبة الامتحانات النهائية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في إيجاز صحفي، حرصاً وحفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين والموظفين بمؤسسات التعليم التقني والفني، وخاصةً بعد إزدياد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في معظم مناطق دولة ليبيا، أصدر معالي وزير التعليم التقني والفني السيد “أ.يخلف سعيد السيفاو” تعليماته بتعليق الدراسة بالكليات التقنية، والمعاهد التقنية العليا، والمعاهد الفنية المتوسطة إلى نهاية الشهر الجاري (يوليو 2021)، ويُستثنى من ذلك إجراء الامتحانات النهائية فقط لطلبة الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا.

وتابع الإيجاز، أما طلبة المعاهد الفنية المتوسطة فهي كالتالي، تعلق الدراسة لطلبة سنوات النقل لمدة اسبوع بكافة مكاتب المعاهد الفنية المتوسطة اعتبارا من 24 يوليو 2021، وتنطلق امتحانات طلبة الدبلوم الفني المتوسط ( الفترة الثانية ) في موعدها المحدد 24 يوليو 2021، كما تنص تعليمات (الوزير)، عقب نهاية شهر يوليو، استمرار الدراسة من عدمه يتم بالتنسيق مع لجان مكافحة فيروس كورونا بالبلديات لتحديد الموقف الصحي.