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الإسعاف يخصص أرقام طوارئ للتواصل مع مصابي كورونا في مصراتة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

خصّص جهاز الإسعاف والطوارئ، أرقام طوارئ لتقديم الرعاية الصحية والتوصيات الطبية للمواطنين المصابين بفيروس كورونا داخل مدينة مصراتة.

وقال الجهاز في إيجاز صحفي، حسب بيان نقلته منصة “حكومتنا”، على اليوم الجمعة، إن ذلك جاء ذلك بتوجيه من وزير الصحة علي الزناتي، نظرًا للحالة الصحية الطارئة التي تشهدها المدينة وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

وأشار البيان إلى أن رقمي الاتصال هما: “0915862552، و0915872552″، وسيتواصل خلالهما الجهاز مع المصابين داخل منازلهم الذين يحتاجون للرعاية أو توصيات طبية أو النقل إلى مراكز العزل.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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