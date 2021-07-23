بلدية سرت: نواجه نقصا حادًّا فى البنزين والاحتياجات الطبية الضرورية

قال الناطق باسم مجلس سرت البلدي محمد الأميل، إن البلدية تواجه نقصا حادًّا فى البنزين بمحطاتها المختلفة (أكثر من 21 محطة)، وهو ما أربك المواطنين خلال عيد الأضحى.

وأضاف الأميل، في تصريحات صحفية، أن كميات الوقود التي تصل إلى سرت غير كافية لاحتياجات سكانها، إذ تبلغ 3 و4 شاحنات فحسب، في حين كانت سابقا تتجاوز 10 شاحنات.

ولفت إلى أن سعر الوقود بالسوق السوداء 20 لترا بـ 35 دينارا وأكثر، وتواجه البلدية نقصا في غاز الطهي أيضا، ويبلغ سعر الأسطوانة في السوق السوداء 70 دينارا

وتابع:” توصلت مراقبة اقتصاد سرت لاتفاق لتسير شاحنات غاز كل خميس، تحمل 2490 أسطوانة، تُباع بـ 10 دنانير عبر الجمعيات الاستهلاكية”.

وشدد على أن سرت تعاني أيضا نقصَ الاحتياجات الطبية الضرورية والأدوية بالمرافق الصحية وارتفاع أسعارها بالقطاع الخاص.

وأوضح أن سعة مركز العزل بالمدينة 10 أسرّة فحسب، ولا توجد به إمكانيات طبية كافية، كما لا توجد مراكز للفلترة، ولم تُفعَّل الصيدلية المركزية بعدُ.

وأشار إلى أنه يوجد بمركز العزل 6 مصابين، حالة بعضها حرجة، مع نقص مشغلات مختبر تحليل كورونا بسرت.