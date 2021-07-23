النجار : إثبات تفشي السلالة الهندية في البلاد مخبرياً أصبح تحصيل حاصل

ليبيا – أجاب أ.د.بدرالدين النجار رئيس المركز الوطني مكافحة الأمراض باستفاضة عن التساؤلات الواردة من المواطنين عبر المرصد حول تأخر لقاحات كورونا وحقيقة تفشي السلالة الهندية في ليبيا .

وقال النجار في حديثه أن المعني بتوريد التطعيمات هو مكتب رئيس الحكومة مؤكداً وصول كمية من 500 ألف جرعة كان من المتوقع أن تكون من نوع ” سبوتنيك لايت ” ذو الجرعة الواحدة .

وقد تبين وفقا للنجار أن الكمية الواصلة هي الجرعة الأولى من ” سبوتنيكV “ ذو الجرعتين مؤكدًا أن تأخر الجرعة الثانية من كل اللقاحات لايعني ضياع مفعول الجرعة الأولى لمن تلقاها .

وأضاف : ” يمكن تلقي الثانية من ” استرازينيكا ” حتى بعد ثلاثة أشهر من الأولى ”

وبخصوص حقيقة تفشي السلالة الهندية في البلاد قال ؛ ” لم نحدد وجود السلالة الهندية مخبريًا بعد وننتظر نتائج العينات التي ارسلناها الى إيطاليا للإختبار ولكن الأمر أصبح تحصيل حاصل ” .

وأشار إلى أن تركيبة الجرعة الثانية من ” سبوتنيك V “ تختلف عن الأولى أما بقية اللقاحات فالجرعتين بنفس التركيبة “

وبالعودة للسلالة الهندية المعروفة باسم دلتا ، قال أن كل المؤشرات بما فيها اصابة متوسطي العمر تدل على اننا نواجه هذه السلالة .

وفيما يتعلق بانهيار قطاع الصحة ، قال : ” الوضع لازال تحت السيطرة لو تحركت وزارة الصحة والحكومة فورًا ووفرت احتياجات مراكز العزل مثل الاوكسجين ومرتبات العاملين ظة .

وأكد أن مراكز العزل تعمل بطاقتها القصوى و مابين %2.5 الى 5% من المصابين يدخلون العزل مشيرا إلى أن نسبة العدوى في السلالة الهندية اسرع من الاولى بنسبة 225% والجائحة تنتشر بشكل كبير .

وحول مدى إلتزام المواطنين قال : ” هناك تقصير في فرض اجراءات الغلق ومنع التجمعات ويجب أن تكون هناك خطوات بعيدًا عن المجاملات الإقتصادية ” .

وفي اجابة عن سؤال كم تحتاج ليبيا من تطعيمات أجاب : كنا نتمنى الحصول على حوالي 3 ملايين جرعتي تطعيم لتحصين الفئات الخطرة ومن ثم الشباب ” .

وبخصوص المطالبات بتوسعة الحملات الميدانية للتلقيح قال : ” يوم السبت سنطلق حملة تطعيم استثنائية ( ميدانية ) في 6بلديات بطرابلس الكبرة كونها اصبحت منطقة ساخنة وسنطلق حملات تطعيم ميدانية في بقية المناطق متى ماتوفرت الكميات المطلوبة ” .

المرصد – خاص

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