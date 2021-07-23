شكوك حول استخدام قطاع طرق في نيجيريا «أسلحة ليبية ثقيلة» لإسقاط طائرة عسكرية

رجح خبراء أمن إسقاط قطاع الطرق في نيجريا طائرة مقاتلة تابعة للجيش هناك بواسطة ترسانة من الأسلحة الليبية الثقيلة المهربة، وهو الحادث الذي اعترفت به السلطات المحلية لأول مرة، ووقع في شمال غرب نيجيريا، وهي بؤرة جديدة لانعدام الأمن في المنطقة.

وأطلق رجال مدججون بالسلاح، معظمهم من المهربين والخاطفين ولصوص الماشية، نيرانا «ثقيلة» على طائرة عسكرية في ولاية زامفارا بنيجيريا يوم الأحد الماضي ونجا الطيار من الهجوم، حسب تقرير للإذاعة الفرنسية.

وسلط التقرير الضوء على الحادث الذي أظهر هشاشة الوضع الأمني في البلاد، فيما أكد محلل في مركز الأبحاث الجيوسياسية في لاجوس، إيكيميسيت إفيونغ أن «هذه الجماعات استفادت من انتشار الأسلحة أثناء الصراع في ليبيا».

الأسلحة وصلت عبر طريق المهاجرين

وبحسب الخبير، نقلت الترسانة عبر طريق المهاجرين والبضائع من خلال الصحراء، لتمر بشكل خاص عبر مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها «قطاع طرق» الطيران النيجيري، وهي المرة الأولى أيضا التي تعترف فيها السلطات بذلك.

وتعليقا على ذلك، قال إيفيونج «من النادر أن تتحدث السلطات عن هذا النوع من الهجوم، فخلال الحرب ضد تنظيم بوكو حرام، نفت الحكومة دائما أي هجوم على الشرطة، رغم إطلاق الجهاديين النار على الطائرات والمروحيات».

وتابع: «أما الجديد أيضا أن الحادث وقع في شمال غرب نيجيريا و ليس في الشمال الشرقي، على أراضي بوكو حرام».

نشاط مطرد لقطاع الطرق في الشمال الشرقي بنيجيريا

وعلى مدى عشر سنوات، احتشد قطاع الطرق في الشمال الشرقي لنيجريا، ولاسيما في ولايات كاتسينا – مدينة الرئيس محمد بخاري – وكادونا وزامفارا وكيبي وسوكوتو.

ويوضح إيفيونغ أنهم مسيطرون على أماكن يسهل من خلالها الوصول إلى الموارد المعدنية والتنقيب بسهولة عن الذهب والرصاص واستخدامها لشراء الأسلحة.

بدوره، أكد السناتور النيجيري السابق شيهو ساني أن هذا الحادث يظهر أن «الصراع واللصوصية والإرهاب اتخذت بعدا جديدا»، لافتا إلى تمكن قطاع الطرق في جمع أسلحة قادرة على تدمير أهداف مهمة وبعضهم يستعرض بفخر بصواريخه المضادة للطائرات.

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