الدبيبة يتفقد عددا من المشروعات والمراكز الصحية بمصراتة

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة” زيارة ميدانية داخل مدينة مصراتة، مساء الجمعة، رفقة وزير المواصلات ” محمد الشهوبي ” وعميد وأعضاء المجلس البلدي للمدينة وبعض المسؤولين بالقطاعات.

وبحسب بيان الحكومة، فإن الدبيبة التقى أعضاء المجلس البلدي والمسؤولين بالقطاعات بمقر البلدية.

ولفت البيان إلى أنهم قاموا بجولة تفقدية للإطلاع على عدد من المشروعات المتوقفة وأخرى بحاجة للصيانة بالبلدية، شملت الحديقة العامة (ميدان الساعة)، ومحطة مصراتة للصرف الصحي وسط المدينة، والمركز الصحي رأس الطوبة .

واستمع الدبيبة إلى شرح مفصل من المسؤولين بالقطاعات بخصوص المشروعات المتوقفة وآلية الإنجاز بها، والحلول المقترحة للبدء بتنفيذها.

كما تم التنسيق مع المجلس البلدي لتجهيز مركز رأس الطوبة الصحي ليصبح مجهزًا لإيواء الحالات المصابة بفايروس كورونا، على حد تعبير البيان.