وزير الداخلية المكلف يتفقد الأوضاع الأمنية بمديرية أمن تاجوراء

زار وزير الداخلية المكلف عميد “بشير الأمين”، الجمعة، مديرية أمن تاجوراء، وكان في استقباله مدير الأمن عميد “سالم عريبي” وعدد من ضباط المديرية

واطلع الوزير، خلال هذه الزيارة، على سير العمل الأمني بمديرية الأمن والجهود التي تقوم بها في حفظ الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما وقف الوزير، على المشاكل والعراقيل التي تعترض سير العمل وإيجاد الحلول لها.

وكما قام الوزير بجولة على الدوريات والتمركزات الأمنية بمنطقة تاجوراء للاطلاع على سير العمل في تنفيذ الخطة الأمنية الصادرة من قبل مديرية الأمن والجهود التي يبذلها أعضاء الشرطة في حفظ الأمن والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

ورافق الوزير خلال هذه الجولة مدير أمن تاجوراء ورئيس مكتب التوثيق ومعلومات بمديرية أمن طرابلس ومدير مكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عقيد “توفيق الدنباوي”.