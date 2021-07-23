البيوضي لـ«الدبيبة»: تجولك في مصراتة قفزة جديدة في الهواء تؤكد فقدانكم لنبض الشارع

قال الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي:” رئيس الحكومة إن تجولك في مدينة مصراتة لبحث آلية استكمال المشروعات المتوقفة خطوة لا تتسق مع واقع الحال وقفزة جديدة في الهواء، وتؤكد فقدانكم لنبض الشارع وحقيقة احتياجاته”.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” السيد الرئيس المدينة تئن تحت وطأة فيروس كورونا ويعاني أهلها تبعات فشلكم في اتخاذ تدابير احترازية صارمة لمنع وصول السلالة الهندية إلى ليبيا، وقبل ذلك فشلكم في توفير اللقاحات بجرعتيها للجميع”.

وتابع:” السيد الرئيس إن حجم التكلفة للحصول على الأدوية والرعاية الصحية كبير جدا، والمواطن البسيط لن يكون قادرا على هذه التكلفة، وإن تمكن فسيخرج من الأزمة الصحية بأزمة مالية تعطل حياته لأشهر”.

ولفت إلى أن الصيدليات الخاصة يتناقص بها مخزون الأدوية وسيزداد سعره لأضعاف خلال أيام ، ولذا فإن البيوت المنهكة بالمرض والعوز والفاقة لن تهتم بمشروعات التنمية قدر اهتمامها بتوفير الدواء والسيولة”.

واستطرد:” السيد الرئيس إن خبر زيارتكم لاستكمال المشروعات سيكون حدثا ليصب المنهكون غضبهم ضدكم ، ومن أقنعك بأن الجيوش الإلكترونية والإعلانات الممولة ستغطي على الأزمة الحقيقية هو من يضعك في مشهد مأساوي وهدفه أن يزيد من حجم الهوة بينكم وبين الشارع”.

وأوضح أن المتطوعين والمتبرعين لن يكون بإمكانهم تغطية كل هذه الأعداد التي تزداد،كل يوم، ووحدكم من يتحمل مسؤولية الوضع المأساوي والكارثة التي تضرب ليبيا، وأنتم مطالبون بتعديل المسارات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

وأجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة” زيارة ميدانية داخل مدينة مصراتة، مساء الجمعة، رفقة وزير المواصلات ” محمد الشهوبي ” وعميد وأعضاء المجلس البلدي للمدينة وبعض المسؤولين بالقطاعات.

وبحسب بيان الحكومة، فإن الدبيبة التقى أعضاء المجلس البلدي والمسؤولين بالقطاعات بمقر البلدية.

ولفت البيان إلى أنهم قاموا بجولة تفقدية للإطلاع على عدد من المشروعات المتوقفة وأخرى بحاجة للصيانة بالبلدية، شملت الحديقة العامة (ميدان الساعة)، ومحطة مصراتة للصرف الصحي وسط المدينة، والمركز الصحي رأس الطوبة.