«ثابت»: مشروع قانون ترسيم الدوائر «غير عادل» ويعرقل الانتخابات

اعترض عضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت، على كيفية توزيع المقاعد الخاصة بانتخاب مجلس النواب الليبي والصادر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واصفًا إياه بـ«غير العادل».

وقال ثابت، أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح لم يراعِ في عملية توزيع الدوائر الانتخابية الكثافة السكانية من خلال تهميشهِ للدائرة الثانية (المرج/ قصر ليبيا/ البيضاء /شحات ) التي أصبحت الآن بعد التوزيع الدائرة الرابعة والخامسة، كما زاد في عدد المقاعد في بعض الدوائر رغم صغرها، وهذا أمر غير مقبول وغير عادل، على حد تعبيره.

وأكد أن نواب الدائرة الثانية لن يقبلوا بهذا القانون الجديد، معتبراً إياه تهميش لهذه الرقعة الجغرافية الكبيرة ومساواتها بمناطق أخري صغيرة، لافتا إلى أن عماد السائح كان غير منصفاً في عملية الترسيم، من حيث تقزيم مدن كبري ومساواتها بمناطق صغري، على قوله.

ولفت عبدالمطلب ثابت، أن السائح لو استمر بهذه العقلية وهذا التقسيم غير العادل سيذهب بالعملية الانتخابية إلى المجهول ولن تتم الانتخابات في موعدها رغم أنه حلم لكل الليبيين، على وصفه.

ودعا ثابت أعضاء الدائرة الثانية (المرج/قصر ليبيا/البيضاء/شحات) على العمل من أجل إعادة بناء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لأن من يقودها الأن لو استمر بهذه الكيفية في العمل سيذهب بالانتخابات إلى المجهول، على حد قوله.

وشدد ثابت، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل، وأن عملية تقسيم الدوائر بهذه الكيفية ستربك المشهد لأن حولها شبهات كبيرة حول عملية اجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها، على حد تعبيره.