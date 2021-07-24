العامة للكهرباء تعلن مناطق انقطاع التيار وأسباب طرح الأحمال

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن انقطاع التيار في العديد من المناطق ببنغازي وضواحيها.

وقال الشركة في إيجاز صحفي:” المواطنين الكرام اتفاقات وطرح أحمال علي عديد المناطق بالجناح الشرقي للشبكة الكهربائية بمدينة بنغازي وضواحيها شارع عشرين والمركبات والهواري والسيدة عائشة وطابلينو والقوارشة وبوعطني وسيدي خليفة ومدينة المرج ومدينة البيضاء ومدينة جالو”.

وتابعت: طرح الأحمال بسبب عجز الإنتاج بمحطة انتاج الزويتينه بسبب ضغط الغاز وعدم وجود تعويض في الإنتاج من محطة السرير لخسارتها في وقت سابق، وكذلك فصل مدينة درنة عن الشبكة المصرية وإرجاع تحميلها علي الجناح الشرقي للشبكة الكهربائية سبب في زيادة طرح الأحمال”.