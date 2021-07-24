الدبيبة يطلع على بعض المشاريع المتوقفة في مصراتة

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أجرى رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، زيارة ميدانية داخل مصراتة، الجمعة، رفقة وزير المواصلات، محمد الشهوبي، وعميد وأعضاء المجلس البلدي للمدينة وبعض المسؤولين بالقطاعات.

والتقى الدبيبة، بأعضاء المجلس البلدي والمسؤولين بالقطاعات بمقر البلدية، حيث قاموا معًا بجولة تفقدية للاطلاع على عدد من المشاريع المتوقفة وأخرى بحاجة للصيانة بالبلدية.

وأفادت الحكومة، أن الجولة شملت الحديقة العامة (ميدان الساعة) ومحطة مصراتة للصرف الصحي وسط المدينة، والمركز الصحي رأس الطوبة .

وأضافت، أن الدبيبة استمع إلى شرح مفصل من المسؤولين بالقطاعات بخصوص المشاريع المتوقفة وآلية الإنجاز بها، والحلول المقترحة للبدء بتنفيذها.

وذكرت أنه تم التنسيق مع المجلس البلدي لتجهيز مركز رأس الطوبة الصحي ليصبح مجهزًا لإيواء الحالات المصابة بفايروس كورونا.