اكتشاف “دوشمة” يعود بنائها لسنة 1936 في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عمر الهنيد رئيس جمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية، الجمعة، إنه تم اكتشاف “دشمة” تعود إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية.

وأوضح الهنيد، في تصريح لأخبار ليبيا24، أن اكتشاف “الدشمة” جاء بناء على بلاغ قدمه مواطن الخميس من منطقة باب الزيتون شرق طبرق بعثوره على “دوشمة” إيطالية تحت الأرض.

وأفاد، أنه بالانتقال إلى المكان اتضح أن “الدوشمة” بكر ولم تكتشف من قبل وهي ترجع إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، لافتًا إلى أن تاريخ بنائها يعود إلى سنة 1936، وبها رسومات تاريخية وبعض الجرادل الخاصة بالمياه.

وبيّن الهنيد، أنها تتكون دورة مياه (دش استحمام) ومطبخ ومخزن للتموين، وبها مدخلين واحد علوي والآخر سفلي، وبها ممر طويل وأماكن الإنارة مازلت موجودة، لم يدخلها أحد من ذلك التاريخ.

ورجّح الهنيد، أن الدشمة قد يبدو أنه تم الاستيلاء عليها من الفرقة الأسترالية الشهيرة “جرذان طبرق” عام 1942، حيث وجدت اسماء من جنود هذه الفرقة على الجدران.

وطالب، رئيس جمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية، الجهات المسؤولة في الدولة بالاهتمام بهذه الأماكن التاريخية، مشيرًا إلى طبرق بها الكثير من الأماكن التاريخية التي لم تكتشف بعد، عندما كانت مسرحًا في الحرب العالمية الثانية.