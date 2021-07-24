السعودي علي رضا والعراقي رياض لربع نهائي التجذيف بالأولمبياد

تأهل كل من السعودي حسين علي رضا والعراقي محمد رياض إلى ربع نهائي مسابقة فردي التجذيف لدى الرجال في أولمبياد طوكيو من خلال منافسات الملحق، الذي شهد خروج القطرية تالا أبو جبارة في فردي السيدات.

وحلّ علي رضا في المركز الثاني مع تسجيله توقيت 8:06.78 دقائق، وذلك بعدما تأهل إلى الملحق الجمعة عندما حلّ خامساً في مجموعته مع 7:54.18 د.

وفي المجموعة نفسها، ودّع الكويتي عبد الرحمن الفضل المنافسات بحلوله رابعاً السبت مع تسجيل توقيت 9:04.73 د.

بدوره، عبر العراقي محمّد رياض إلى ربع النهائي بحلوله ثانياً في السباق عندما سجّل توقيت 7:41.72 د، فيما خرج الليبي الحسين غمبور الذي أنهى السباق رابعاً.

وبالتالي، لحق علي رضا ورياض بالمصري عبد الخالق البنا بطل إفريقيا الذي تأهل خلال منافسات الجمعة عندما حلّ ثالثاً بتوقيت 7:03.44 دقائق.

ولدى السيدات، فشلت القطرية تالا أبو جبارة (28 عاماً) في العبور إلى ربع النهائي في ملحق فردي السيدات السبت، بحلولها ثالثة مع توقيت 8:16.88 دقائق، ولحقت بها المغربية سارة فرانكارت التي جاءت خامسة بتسجيلها توقيت 8:42.78 د.

كما ودّعت السودانية إسراء خوجلي المنافسات أيضاً بحلولها خامسة في منافسات الملحق التأهيلي بتوقيت 10:25.94 دقائق.