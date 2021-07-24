الدرقاش محرّضاً: هل تتركون “كوبيتش” يتلاعب بكم يا “جنود بركان الغضب والبنيان المرصوص”

قال مروان الدرقاش، الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن البعثة الأممية تخطط لفبركة قانون انتخابات في غياب أعضاء ملتقى الحوار السياسي ومجلس الدولة، وفق قوله.

وكتب الدرقاش على حسابه بموقع فيسبوك قائلًا: “يخططون لفبركة اتفاق في روما لوضع قانون انتخابي في غياب لجنة 75 والمجلس الأعلى للدولة. الحاضرون فقط مجلس النواب يمثله عقيلة صالح وعماد الدين السائح”.

وتابع قائلًا: “بدأت خيوط المؤامرة تتضح فبعد أن تجاوزوا المؤتمر الوطني باتفاق الصخيرات ومجلس الدولة باتفاق جنيف هاهم يتجاوزون لجنة 75 بلقاء روما… الحاضر الدائم والمنتصر الأخير هو عقيلة صالح ومن خلفه خليفة حفتر.

فهل ستتركون كوبيتش يتلاعب بكم يا جنود بركان الغضب والبنيان المرصوص” على حد تعبيره.