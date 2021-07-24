لمجابهة كورونا.. تسييري قصر بن غشير يُعلق الدراسة ويُغلق الأسواق

أخبار ليبيا 24

علق المجلس التسييري لبلدية قصر بن غشير الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية إلى حين إشعار آخر؛ وذلك في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه قرار نشره المجلس عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، بقفل المساجد أيام الجمعة، واقتصار فتحها على أوقات الصلاة اليومية، مع مراعاة أن تكون المدة بين الأذان والإقامة خمس دقائق فقط، مع استمرار قفل المساجد الواقعة بالقرب من أماكن إقامة العمالة الوافدة.

ويأتي ذلك في إطار اتخاذ لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد بالبلدية التدابير الاحترازية والوقائية العاجلة لمجابهة الجائحة.

كما وجه القرار إلى غلق الأسواق التجارية الكبيرة بمختلف أنواعها، والأسواق الشعبية الأسبوعية وصالات المناسبات الاجتماعية، كذلك المقاهي والمطاعم وصالات الألعاب، على ستثنى محال بيع المواد الغذائية الصغيرة والصيدليات والمصحات، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها.

وبحسب القرار، تلتزم جهات العمل الإدارية والخدمية بنطاق البلدية بتقليص عدد الموظفين والعمال بها، بالنسبة الواردة بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 178 للعام 2021، بحيث لا يتجاوز 25% من عدد الموظفين بها.

ومنع المجلس إقامة الأفراح والمآتم والمناسبات الاجتماعية وأماكن التجمع، كما دعا إلى التوعية بضرورة الالتزام بالإرشادات والمعايير الخاصة بالوقاية من كورونا.