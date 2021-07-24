تونس وفرنسا تجددان التزامهما بدعم المسار السياسي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

جددت تونس وفرنسا التزامهما بمواصلة دعم حكومة الوحدة الوطنية؛ لاستكمال النتائج الإيجابية التي حقّقها المسار السياسي الليبي، وتركيز دعائم الاستقرار في ليبيا والمنطقة ككل.

جاء ذلك في مباحثات وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الجمعة، بمقر الوزارة، مع كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي المكلّف بالسياحة والفرنسيين في الخارج والفرنكوفونية، جون باتيست لوموان.

وبحسب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تطرق الطرفان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، منها المسار السياسي في ليبيا، وفق وزارة الخارجية التونسية في بيان لها.

كما يأتي اللقاء في إطار زيارة عمل يؤديها المسئول الفرنسي إلى تونس لمتابعة الحملة التضامنية التي أطلقتها باريس لدعم المنظومة الصحية التونسية في مجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.