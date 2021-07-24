دردور: «عقيلة» سيسلم البلاد لحكم العسكر ويضرب بالديمقراطية عرض الحائط

زعم فرج دردور، المقيم في تركيا والتي تقدمه قنوات الإخوان بوصفه «باحث ومحلل سياسي»، بأن المستشار عقيلة صالح ينتحل صفة رئيس مجلس النواب.

واتهم «دردور»، في تغريدة له على حسابه بتويتر، عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات بأنه سيمنح المنطقة الشرقية مقاعد فارغة بدون بشر لحرمان المنطقة الغربية من حقوقها الأساسية، حسب قوله.

‏وقال «دردور»: «يا سيد ‎عماد السائح عقيلة صالح منتحل صفة ‎رئيس مجلس نواب، فعلى أي أساس يطلب منك وحضرتك تسمع!».

وتابع «هل هذا منطق أن تعطي كراسي فارغة بدون بشر ‎لشرق ليبيا، وتحرم ‎غرب ليبيا من حقوقه الأساسية؟».

واختتم «دردور» المقيم في تركيا الذي تقدمه قنوات الإخوان بوصفه «باحث ومحلل سياسي» بزعمه: «في النهاية ‎عقيلة، سيسلم البلاد لحكم ‎العسكر وسيضرب بالديمقراطية عرض الحائط!».