الدبيبه يزور بمدينة مصراتة – بوابة أفريقيا الإخبارية

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة زيارة ميدانية لمدينة مصراتة رفقة وزير المواصلات محمد الشهوبي وعميد وأعضاء المجلس البلدي للمدينة وبعض المسؤولين بالقطاعات.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الدبيبه التقى خلال الزيارة مساء الجمعة أعضاء المجلس البلدي والمسؤولين بالقطاعات بمقر البلدية ثم قاموا بجولة تفقدية للإطلاع على عدد من المشاريع المتوقفة وأخرى بحاجة للصيانة بالبلدية، شملت الحديقة العامة (ميدان الساعة)، ومحطة مصراتة للصرف الصحي وسط المدينة، والمركز الصحي رأس الطوبة .

واستمع الدبيبه لشرح مفصل من المسؤولين بالقطاعات بخصوص المشاريع المتوقفة وآلية الإنجاز بها، والحلول المقترحة للبدء بتنفيذها كما تم التنسيق مع المجلس البلدي لتجهيز مركز رأس الطوبة الصحي ليصبح مجهزًا لإيواء الحالات المصابة بفايروس كورونا.