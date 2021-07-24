بلدية قصر بن غشير: استمرار قفل المساجد القريبة من إقامة العمالة الوافدة

أصدر المجلس التسييري لبلدية قصر بن غشير، قرارا بتعليق الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية إلى حين إشعار آخر.

ووجّه المجلس بغلق المساجد أيام الجمعة، واقتصار فتحها على أوقات الصلاة اليومية، مع مراعاة أن تكون المدة بين الأذان والإقامة خمس دقائق فقط، مع استمرار قفل المساجد الواقعة بالقرب من أماكن إقامة العمالة الوافدة.

يأتي ذلك في إطار اتخاذ لجنة مكافحة فيروس «كورونا» المستجد بالبلدية التدابير الاحترازية والوقائية العاجلة لمجابهة الجائحة.

كما كلف المجلس بغلق الأسواق التجارية الكبيرة بمختلف أنواعها، والأسواق الشعبية الأسبوعية وصالات المناسبات الاجتماعية، كذلك المقاهي والمطاعم وصالات الألعاب، ويستثنى محال بيع المواد الغذائية الصغيرة والصيدليات والمصحات، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها.

وبحسب القرار، تلتزم جهات العمل الإدارية والخدمية بنطاق البلدية بتقليص عدد الموظفين والعمال بها، بالنسبة الواردة بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم 178 للعام 2021؛ بحيث لا يتجاوز 25% من عدد الموظفين بها.

ومنع المجلس إقامة الأفراح والمآتم والمناسبات الاجتماعية وأماكن التجمع، كما دعا إلى التوعية بضرورة الالتزام بالإرشادات والمعايير الخاصة بالوقاية من «كورونا».