سميو: على المنطقة الشرقية تجهيز أقسام العزل وتوفير الأكسجين بسرعة

أكد مدير إدارة التطعيمات عبدالباسط سميو أن الوضع الوبائي مازال حرجا جدا ومقلقا في المنطقة الغربية وبعض مناطق الجنوب، داعيا المسؤولين في المنطقة الشرقية إلى الاستعداد التام وتجهيز أقسام العزل وتوفير الأكسجين وكل المعدات الطبية.

وقال سميو في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – إن ما يحدث في مدينة زليتن ووصول عدد العينيات التي استقبلتها المختبرات إلى 300 عينة يشير إلى أن الإصابات اليومية قد تصل إلى 3000 حالة في زليتن ومثلها في مصراتة والخمس وزوارة والزاوية وطرابلس وغيرها من المدن.

وأشار مدير إدارة التطعيمات عبد الباسط سميو إلى أنه سيتم توزيع 500 ألف جرعة من سبتونيك لايت بشكل فوري حالما يسمح بذلك جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية وستستخدم في كل مناطق ليبيا لزيادة المناعة الفردية والمجتمعية وفق قوله.

وأضاف سميو أن إعطاء الجرعة الثانية متوقف على توفر التطعيمات بكمية كبيرة، وقال إن إعطاء الجرعة الأولى أهم بكثير من الجرعة الثانية، متوقعا وصول 100 ألف جرعة من التطعيمات الروسية قريبا الأمر الذي سيسمح لهم بإعطاء الجرعة الثانية للمواطنين.