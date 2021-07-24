وزير الداخلية المكلف يقوم بزيارة تفقدية لمديرية أمن تاجوراء ويطلع على سير العمل الأمني

ليبيا – قام وزير الداخلية المكلف العميد بشير الأمين أمس الجمعة بزيارة تفقدية لمديرية أمن تاجوراء وكان في استقباله مدير الأمن عميد سالم عريبي وعدد من ضباط المديرية.

الأمين اطلع خلال هذه الزيارة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة على سير العمل الأمني بمديرية الأمن والجهود التي تقوم بها في حفظ الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك الوقوف على المشاكل والعراقيل التي تعترض سير العمل وايجاد الحلول لها.

وقام بجولة على الدوريات والتمركزات الأمنية بمنطقة تاجوراء للإطلاع على سير العمل في تنفيذ الخطة الأمنية الصادرة من قبل مديرية الأمن والجهود التي يبذلها أعضاء الشرطة في حفظ الأمن والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

ورافقه خلال هذه الجولة مدير أمن تاجوراء ورئيس مكتب التوثيق ومعلومات بمديرية امن طرابلس ومدير مكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عقيد توفيق الدنباوي.

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