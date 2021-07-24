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انطلاق حملة تطعيم ميدانية ضد كورونا في طرابلس

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنطلق، اليوم السبت، حملة التطعيم ضد كوفيد 19 لكافة المواطنين والمقيمين الأجانب من عمر 18 عامًا فما فوق، في إطار التعاون بين إدارة الخدمات الصحية طرابلس و المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الإمداد الطبي.

وتشمل الحملة “ميدان الشهداء، ساحة مستشفى أبوسليم للحوادث، ساحة جزيرة الدرن، طريق الشط بالقرب من المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سوق الجمعة، ساحة المجمع الصحي القرقني، وساحة المجمع أبوشوشة”.

وناشدت إدارة الخدمات الصحية طرابلس كافة المواطنين الذين لم يلتقوا التطعيم ضد كوفيد 19، ضرورة التواصل وإحضار البيانات الشخصية مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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