بعد تبادل لإطلاق النار.. وزارة الداخلية تكشف الوضع الأمني في طرابلس

أكدت وزارة الداخلية استقرار الوضع الأمني في العاصمة طرابلس بعد تبادل لإطلاق النار بين دوريات تابعة لجهاز دعم الإستقرار وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنها تابعت عن كثب الأحداث التي حصلت مساء الخميس والتي أدت إلى إطلاق نار كثيف وسط العاصمة طرابلس بين دوريات تابعة لجهاز دعم الإستقرار وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى قيام وزير الداخلية المكلف عميد “بشير الأمين” بالإيعاز للجهات المختصة بمتابعة البلاغات واتخاذ مايلزم من إجراءات الاستدلال والتحقيق حول هذه الوقائع، مشدداً على جميع الجهات العمل وفق صحيح القانون.

ولفتت وزارة الداخلية إلى استقرار الوضع الأمني وفض الاشتباك وأن التحقيقات مستمرة حول مجريات هذه الأحداث لضمان عدم تكرارها.