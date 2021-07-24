موصياً بانتخاب “الرئيس” مباشرة من الشعب .. كورونا تغيّب الأديب “يوسف الشريف”

نعت الأوساط الأدبية والثقافية الليبية، الجمعة، رحيل الكاتب والأديب الليبي يوسف الشريف الذي توفي عن عمر يناهز الثالثة والثمانين عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

ولد الأديب يوسف الشريف في مدينة ودان عام 1938م،وانتقل وعمره عامين مع أسرته إلى العاصمة طرابلس وتحصل على شهادة جامعية في علم الاجتماع بعد دراسته في جامعة بنغازي – الجامعة الليبية/سابقاً.

يعد “يوسف الشريف” من رواد كتابة القصة في ليبيا، كتب أولى قصصه العام 1959، وفازت قصته “الجدار” بجائزة الفنون والآداب الليبية العام 1968م.

تخصص “الشريف” في وقت لاحق في مجال الكتابة للأطفال -قصص وموسوعات وترجمة-، وعرف أيضًا كإعلامي وصحفي وإذاعي، ذو إسهامات كبيرة في مجال الإنتاج البرامجي والصحفي، كما شغل مراكز قيادية في السلّم الوظيفي الإعلامي، من مدير للإذاعة العام 1969 إلى وزير للإعلام العام 2013 .

وقبل أسابيع من وفاته، كان يرى يوسف الشريف الكاتب ووزير الإعلام الأسبق، أن توعية الليبيين بحقهم في اختيار الرئيس والنواب هو أضعف الإيمان.

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