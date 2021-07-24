حملة تطعيم ضد «كورونا» في عدد من المناطق العاصمة طرابلس

تطلق إدارة الخدمات الصحية بطرابلس بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم السبت حملة التطعيم ضد كوفيد 19 لكافة المواطنين والمقيمين الأجانب من عمر 18 عام.

واوضحت وزارة الصحة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن عملية التطعيم وزعت على عدد من المناطق في طرابلس منها، وميدان الشهداء، وساحة مستشفي ابوسليم للحوادث، وجزيرة الدرن، وطريق الشط بالقرب من المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سوق الجمعة، وساحة المجمع الصحي القرقني، وساحة المجمع أبوشوشة.

ودعت إدارة الخدمات الصحية طرابلس كافة المواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كوفيد 19 ضرورة التواصل كلا بحسب محل إقامته علي الأماكن المعلنة، مع إحضار البيانات الشخصية و التقيد بالإجراءت الإحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

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والجمعة ، علن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن حصيلة المطعمين ضد وباء «كورونا» بلغت 490 ألفًا و614 شخصًا، وفق آخر حصيلة صادرة عن المركز.

ويوم الإثنين الماضي، استلمت مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي، الشحنة الخامسة من اللقاح الروسي «سبوتنيك»، وتتضمن 500 ألف جرعة بعد وصولها مطار معيتيقة الدولي واستكمال الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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