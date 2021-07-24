أبو ستة: على الحكومة فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية واصدار قرار بشأن إلزامية تلقي لقاح كورونا

ليبيا – قال الطبيب رمزي أبو ستة، عضو في فرق الرصد والتقصي التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن الوضع الوبائي يزداد سوءاً.

أبو ستة أشار في تصريح لموقع “العربي الجديد” إلى أنّ عدداً من البلديات قد تعلن قريباً الإغلاق الجزئي لعدد من الأماكن التي يمكن أن تتسبّب في تجمّعات كبيرة قد تساعد على تفشي الوباء، مشيراً إلى أنّ اللجان الصحية بالبلديات تستعد لرفع تقارير توصي بذلك.

وأكّد على أنّ ارتفاع مؤشّرات تفشي الوباء يأتي مع أزمة تواجهها مراكز العزل، وتتمثل في نقص الكوادر الصحية وأنابيب الأكسجين.

وأضاف: “هناك عدد من المراكز اعتمدت خلال الأيام الماضية على تبرّعات الأهالي، وبعضها طالبت أهالي المرضى بشراء أنابيب الأكسجين لعجزها”.

كما توقّع أبو ستة انهياراً في المنظومة الصحية إذا استمرت الحكومة في تعاملها مع الوباء بهذه الوتيرة، معتبراً أن اعلان وزارة الصحة عن موافقتها على افتتاح المصحّات الخاصة مراكز للعزل هو مؤشر واضح إلى عجز مراكز العزل الحكومية عن استيعاب المزيد من المرضى.

وشدّد على ضرورة أن تعوّل الحكومة على مقار العزل الحكومية بسبب الأسعار العالية التي تفرضها المصحّات الخاصة، مطالباً بضرورة زيادة عدد مراكز العزل وتوفير كميات كافية من الأكسجين.

ووصف الوضع في عدد من مراكز العزل في مدن الزاوية وزليتن ويفرن، ومناطق بالجنوب ، بـ”السيئ جدا”، مؤكداً أنّ بعضها أقفل أبوابه أمام المرضى لعدم قدرته على استيعاب المزيد.

أبو ستة طالب الحكومة بضرورة فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية، مع فرض عقوبات على من لا يلتزم بها، بالإضافة لإصدار قرار تعلن فيه الحكومة إلزامية تلقي لقاح كورونا.

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