في خرق متجدد لاتفاق جنيف.. تركيا تعلن تدريب مليشيات بركان الغضب على “المعارك الأساسية”

نشرت وزارة الدفاع التركية صورا لعمليات تدريب جنودها لعناصر مليشيات بركان الغضب، وذلك على حسابها بموقع فيسبوك.
وقالت وزارة الدفاع التركية، إن التدريب على “المعارك الأساسية” يأتي في إطار ما سمته “اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين” في إشارة للاتفاق العسكري الذي أبرمه فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق في أنقرة نوفمبر 2019.
التدريب الذي تباشره وزارة الدفاع التركية يمثل خرقا لاتفاق جنيف واتفاق وقف إطلاق النار القاضي بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في غضون 90 يوماً بدأت في أكتوبر 2020.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التركية، إنها تدرب “العناصر الليبية” على القنص، ضمن برنامج تدريبي بموجب الاتفاقية العسكرية الموقعة بين تركيا و”المجلس الرئاسي” السابق.
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