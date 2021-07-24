في خرق متجدد لاتفاق جنيف.. تركيا تعلن تدريب مليشيات بركان الغضب على “المعارك الأساسية”

نشرت وزارة الدفاع التركية صورا لعمليات تدريب جنودها لعناصر مليشيات بركان الغضب، وذلك على حسابها بموقع فيسبوك.

وقالت وزارة الدفاع التركية، إن التدريب على “المعارك الأساسية” يأتي في إطار ما سمته “اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين” في إشارة للاتفاق العسكري الذي أبرمه فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق في أنقرة نوفمبر 2019.

التدريب الذي تباشره وزارة الدفاع التركية يمثل خرقا لاتفاق جنيف واتفاق وقف إطلاق النار القاضي بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في غضون 90 يوماً بدأت في أكتوبر 2020.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التركية، إنها تدرب “العناصر الليبية” على القنص، ضمن برنامج تدريبي بموجب الاتفاقية العسكرية الموقعة بين تركيا و”المجلس الرئاسي” السابق.