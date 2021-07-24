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الأرصاد تحذر من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة وطبرق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة ظهر اليوم على ساحل درنة وطبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب هذا اليوم على ساحل سرت.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول صباح غد الى جنوبية شرقية على الخليج وبنغازي، وإلى متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المنخفضة مساء اليوم على ساحل الجبل الأخضر وبنغازي.
• البحر قليل الاضطراب على ساحل درنة و طبرق وخفيف الموج الى هادئ على باقي الساحل.
• الرياح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها بين 5و20 عقدة تصل ظهر اليوم إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر يصل اليوم إلى 2.50 متر طبرق على ساحل.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 متر.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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