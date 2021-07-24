كلوب عن استمرار غياب فان دايك وغوميز: علينا التحلي بالصبر

تحدث المدير الفني لليفربول الإنجليزي يورغن كلوب عن استمرار غياب قلبي دفاع الفريق فيرجيل فان دايك وجو غوميز عن مباريات الفريق، رغم عودتهما إلى التدريبات.

وتعرض فان دايك لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في أكتوبر من العام الماضي، ولحق به غوميز بعد أيام بإصابة في الركبة.

ورغم عودة الثنائي إلى التدريبات في معسكر ليفربول التحضيري للموسم الجديد في النمسا، فإن غيابهما عن المباريات لا يزال مستمرا، حيث لم يشاركا أمام ماينز الألماني في مباراة ودية، الجمعة.

وبعد الفوز بهدف نظيف على الفريق السابق لكلوب، قال المدير الفني عن فان دايك وغوميز: “علينا فقط التحلي بالصبر. نحن نستعد لموسم كامل”، وذلك لدى تبريره لغياب الثنائي.

وأكد المدرب الألماني أن اللاعبيْن سيغيبان أيضا عن لقاء هيرتا برلين الألماني الودي، المقرر الخميس.

وأضاف كلوب: “لسوء الحظ، ستظل مفاجأة (إذا لعبا ضد هيرتا)”، لكنه طمأن جماهير ليفربول بشأنهما عندما قال: “إنهما يبدوان في حالة جيدة حقا. يفعلان كل شيء”.

وتأثر دفاع ليفربول بشكل كبير الموسم الماضي بغياب قلبي الدفاع، واضطر كلوب إلى تصعيد لاعبين ناشئين والتعاقد مع التركي أوزان كاباك لتغطية النقص في الخط الخلفي.