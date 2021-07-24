إطفاء وطرح للأحمال بالمنطقة الشرقية.. والسبب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث إطفاء وعمليات طرح أحمال في عدد من المناطق بالمنطقة الشرقية بسبب عجز الإنتاج بمحطة إنتاج الزويتينة بسبب ضغط الغاز.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية حدوث إطفاء وطرح للأحمال في عديد المناطق بالجناح الشرقي للشبكة الكهربائية بمدينة بنغازي وضواحيها (شارع عشرين والمركبات والهواري والسيدة عائشة وطابلينو والقوارشة وبوعطني وسيدي خليفة ومدينة المرج ومدينة البيضاء ومدينة جالو) بسبب عجز الإنتاج بمحطة إنتاج الزويتينه بسبب ضغط الغاز وعدم وجود تعويض في الإنتاج من محطة السرير لخسارتها في وقت سابق”.

وأشارت الشركة إلى أن فصل مدينة درنة عن الشبكة المصرية وإرجاع تحميلها على الجناح الشرقي للشبكة الكهربائية سبب في زيادة طرح الاحمال.