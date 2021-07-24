العدل: 25 % نسبة الحضور للوقاية من «كورونا»

أصدرت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة ابراهيم عبدالرحمن تعليمات لإدارات الوزارة والجهات التابعة لها بضرورة الالتزام بتقسيم العمل بين الموظفين، بحيث لا تتجاوز نسبة الحضور 25 % و التأكيد على الجميع بارتداء الكمامة للموظفين و المترددين.

وأرجعت الوزيرة القرار، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «ارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية».

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ونوهت الوزيرة الي قراري رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن تقرير بعض التدابير لمجابهة فيروس كورونا واتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة الفيروس، وكتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة و مجلس الوزراء والذي يقضي بمنع المعايدات بعد الرجوع للعمل من عطلة العيد..

ووجهت الوزيرة بعدم إقامة المعايدات والتجمعات على أن يقتصر الأمر على برقيات التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعية والهواتف لتبادل التهاني.

يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في ليبيا ارتفعت منذ بداية الجائحة في مارس 2020، إلى 229 ألفًا و406 حالات، بينها 40 ألفا و792 نشطة، و185 ألفًا و468 شفاء، و3344 وفاة.

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