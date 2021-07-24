المفوضية: ارتفاع عدد الناخبين المسجلين إلى 2,430,470

أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عدد الناخبين المسجلين في سجلات الناخبين، حتى تاريخ 23 يوليو الجاري قد بلغ 2,430,470 ناخبًا.

وأوضحت المفوضية أن نسبة التسجيل وصلت إلى حوالي 50,23 % من إجمالي عدد المواطنين الليبيين الذين يحق لهم التسجيل.

وأشارت إلى أن عدد المسجلين الجدد حتى تاريخ 23 يوليو قد ارتفع بمعدل 90,374 ناخبًا، بعد أن كان قد ارتفع في 22 يوليو بمعدل 68,244.

جدير بالذكر أن عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، كانت قد كشف أن هناك حلفاء للحكومة داخل ملتقى الحوار لتمرير مقترح تأجيل انتخابات 24 ديسمبر.

وقال: لقد تم إفشال المقترح داخليًا وإعلان البعثة الاممية بشكل واضح أن أي مقترحات لا تتضمن كيفية القيام بانتخابات 24 ديسمبر لن نتم مناقشتها والتصويت عليها، وبالتالي عقدت جلسة للجنة التوافقات، وهي ماضيةٌ، الآن، نحو مقترح، بدأت ملامحه تتبلور للتصويت عليه في جلسة قادمة، ستُحدّدها البعثة.

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