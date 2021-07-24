المفوضية العليا: نسبة الناخبين المسجلين تتجاوز الـ50%

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن نسبة التسجيل في سجل الناخبين تخطت 50% المسجلين مؤكدة زيادة إقبال المواطنين على التسجيل في سجل الناخبين.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في نشرتها اليومية تسجيل 2 مليون 430,470 ناخب حتى يوم أمس الجمعة.

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات أن عدد المسجلين الجدد بلغ 90,374 ناخب منذ فتح سجل الناخبين في الرابع من الشهر الجاري.

وأعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح البدء في تحديث سجل الناخبين اعتبارا من الرابع من الشهر الجاري وحتى نهاية الشهر قابلة للتمديد لافتا إلى أن تسجيل الناخبين يتم عن طريق رسائل نصية عبر شبكتي المدار وليبيانا.